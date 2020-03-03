2020 Mart ayı yeni TOKİ ihaleleri: Tarihleri yerleri...

TOKİ Mart ayı 2020 yeni konut projeleri ve ihaleler oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan Toki ihaleleri Mart 2020 listesini sizler için araştırdık. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerinin ihalelerini de her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor.
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İşte Toki ihaleleri Mart 2020 listesi;
- Adana Sarıçam Buruk Toki 2.Etap 3. Bölge 802 adet konut ihale tarihi 3 Mart 2020 15:00
- Adana Sarıçam Buruk Toki 2. Etap 4. Bölge 619 adet konut ihale tarihi 4 Mart 2020 15:00
- Karaman Ermenek Güllük Toki 156 adet konut ihale tarihi 9 Mart 2020 14:30
- İstanbul Başakşehir Hoşdere Toki 353 adet konut ihale tarihi 11 Mart 2020 14:30
Konya Akören Toki 3. Etap 219 adet konut ihale tarihi 12 Mart 2020 14:30
- İzmir Torbalı Ayrancılar Toki 2. Etap 161 adet konut ihale tarihi 17 Mart 2020 14:30
- Karabük Yenice İsmetpaşa Toki 2. Etap 218 adet konut ihale tarihi 17 Mart 2020 15:00
- İstanbul Başakşehir Kuzey Ayazma Toki 363 adet konut ihale tarihi 18 Mart 2020 14:30
- Kırıkkale Delice Karabekir Toki 2. Etap 394 adet konut ihale tarihi 18 Mart 2020 15:00
- Erzincan Kemah Toki 94 adet konut ihale tarihi 19 Mart 2020 14:30
- Konya Hüyük Toki 142 adet konut ihale tarihi 24 Mart 2020 14:30
- Kocaeli Gebze Toki 577 adet konut ihale tarihi 24 Mart 2020 15:00
- Ankara Mamak Anayurt ve Gülseren Toki 5. Etap 519 adet konut ihale tarihi 30 Mart 2020 14:30
- İzmir Aliağa Toki 614 adet konut ihale tarihi 31 Mart 2020 14:30
Uygun fiyatlı konut üretimi yapan TOKİ tarafından Türkiye'nin dört bir yanında yeni projeler üretilmeye devam ediyor. Toki ihaleleri 2020 kapsamında TOKİ imzası ile hayata geçirilecek olan projelerin yapımına ihalesinden sonra başlanıyor.
BU İLLERDE TOKİ TARAFINDAN KURA YAPILMAYACAK!
Aksaray Paşacık,
Antalya Akseki,
Aydın Çine,
Batman Gercüş Kayapınar,
Batman Sason,
Bingöl Yedisu,
Bursa Orhaneli,
Çankırı Eldivan,
Çankırı Şabanözü,
Denizli Acıpayam,
Denizli Baklan,
Denizli Bekilli,
Erzurum Pasinler,
Eskişehir Günyüzü,
Eskişehir İnönü,
Eskişehir Mihalgazi,
Eskişehir Sarıcakaya,
Gümüşhane Arzularkabaköy,
Hatay Payas,
Kayseri Melikgazi,
Kayseri Valiliği,
Kırklareli Pınarhisar,
Kilis Polateli,
Konya Emirgazi,
Manisa Kırkağaç,
Mardin Yeşilli,
Mardin Savur,
Niğde Çiftlik,
Sakarya Alandüzü,
Siirt Eruh,
Şanlıurfa Akçakale,
Şanlıurfa Viranşehir,
Şırnak Bettüşşebap,
Şırnak Çalışkan,
Şırnak Güçlükonak,
Şırnak Karalar,
Şırnak Uzungeçit,
Van Başkale,
Van Çatak,
Yozgat Doğankent,
Yozgat Boğazlayan
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