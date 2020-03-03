2020 Mart ayı yeni TOKİ ihaleleri: Tarihleri yerleri...

TOKİ Mart ayı 2020 yeni konut projeleri ve ihaleler oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda alt ve orta gelir grubuna yönelik konut üretimi yapan Toki ihaleleri Mart 2020 listesini sizler için araştırdık. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerinin ihalelerini de her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ