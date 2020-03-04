Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren açıklama SGK'dan resmi olarak geldi. Ziraat Bankası emeklilere promosyon teklifi açıklandı. Özel bankalar promosyon açıklamasını yapmaya başlarken en çok merak edilen konu kamu bankalarının teklifleri olmuştu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Yapılan açıklamada 1500 TL 'ye kadar emekli maaşı olanlara 500 TL promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak. Peki emekli maaşına göre promosyon miktarı ne kadar?

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