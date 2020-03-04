Emekliye promosyon ücreti ile ilgili yeni gelişmeler şu günlerde yaşanırken, emekliye promosyon ücreti nasıl alınır? Sorusu yanıt buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olanların ilk maaşını anlaşmalı olduğu bankaya yatırıyor. İster 4A (SSK) ister 4B (BAĞ-KUR) ister de 4C (emekli sandığı) fark etmeksizin, emekli olduğunuzda maaşınızı nasıl alacağını merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız haberi dikkatle okuyun. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Bankaların promosyon ücreti nasıl alınır? İşte emekli maaşı ve bankalar ile ilgili detaylar…

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