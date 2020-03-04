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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 09:35
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    • 05.03.2020 09:35
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    Emekli maaşını ya taşıma şartları nelerdir? Emekliye ücreti nasıl alınır?

    Türkiye'de milyonlarca emekli ve emekli adayı maaşlarını hangi dan alacaklarını merak ediyor. Kurumu ödenen ilk emekli maaşını anlaşma yaptığı banka üzerinden sunuyor. Peki, emekli maaşını farklı bankaya taşıma şartları nelerdir? ücreti nasıl alınır? İşte 4A, 4B ya da 4C emekli ya da emekli adaylarının maaşlarıyla ilgili bilmesi gerekenler… Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Peki ?

    Emekliye promosyon ücreti nasıl alınır?

    Emekliye promosyon ücreti ile ilgili yeni gelişmeler şu günlerde yaşanırken, emekliye promosyon ücreti nasıl alınır? Sorusu yanıt buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olanların ilk maaşını anlaşmalı olduğu bankaya yatırıyor. İster 4A (SSK) ister 4B (BAĞ-KUR) ister de 4C (emekli sandığı) fark etmeksizin, emekli olduğunuzda maaşınızı nasıl alacağını merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız haberi dikkatle okuyun. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Bankaların promosyon ücreti nasıl alınır? İşte emekli maaşı ve bankalar ile ilgili detaylar…

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    Haberler Ekonomi Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Emekliye promosyon ücreti nasıl alınır?
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