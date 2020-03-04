Milyonlarca emekli promosyon ücretlerinin ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankalar arası yarışta kızıştı. Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. Biz de takvim.com.tr olarak emekli promosyon ödemelerini takip ediyoruz. Şimdiye kadar 5 banka 2020 emekli banka promosyonu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada emekli promosyon ödemeleri için başvuruların alındığına yer verildi. Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri takvim.com.tr'de...

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