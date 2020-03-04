Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.03.2020 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2020 09:27
    ABONE OL

    5 dan emeklilere açıklaması! Milyonlar bekliyordu! 2020 ...

    Emeklilerin ları için kritik süreç başladı. 5 bankadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada emeklilere banka promosyonu ödemelerinin yapılacağına yer verildi. Fibabanka, , , ve Şekerbank 'ın u detayları haberimizde. Emeklilerin gündemine promosyon oturdu. Bazı bankalar 300-375-450 lira verirken, bazıları maaş taşıma şartıyla bin 250 liraya varan ödeme yapıyor. 10 emekli getireni için ise 2 bin 500 lira bile almak mümkün. Peki bankalar emeklilere hangi fırsatları sunuyor? Hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri takvim.com.tr'de...

    Milyonlar bekliyordu! 2020 promosyon ödemesi başlayan bankalar...

    Milyonlarca emekli promosyon ücretlerinin ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankalar arası yarışta kızıştı. Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. Biz de takvim.com.tr olarak emekli promosyon ödemelerini takip ediyoruz. Şimdiye kadar 5 banka 2020 emekli banka promosyonu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada emekli promosyon ödemeleri için başvuruların alındığına yer verildi. Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri takvim.com.tr'de...

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 5 bankadan emeklilere promosyon açıklaması! Milyonlar bekliyordu! 2020 promosyon ödemesi başlayan bankalar...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri