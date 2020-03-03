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Corona çöküşü! Moda dünyası 43 milyar dolar zarara uğradı

İnsanlık i büyük bir tehdit oluşturan Coronavirüs, Çin'den yayılıp tüm dünyayı etkisi altına aldı. Lüks tüketimin öncüsü olan Çinliler, alışveriş yapmayınca moda dünyası 43 milyar dolar zarara uğradı.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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Corona çöküşü!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs; sağlıktan turizme, ekonomiden modaya, iş dünyasından spora kadar her şeyi etkiledi. Yüzde 35'lik dilimle lüks tüketiminde önde gelen halkı, moda dünyasından da mecburen elini ayağını çekti.

Durum böyle olunca Christian Dior, Louis Vuitton ve Fendi gibi ünlü giyim markalarının sahibi olan Fransız işadamı da virüs nedeniyle büyük kayıplar verdi. Ölümcül hastalık yüzünden 1 haftada 8.8 milyar dolar kaybeden Arnault, Çin pazarını kaybetmemek için maske üretimine geçti.


Bernard Arnault

KAYBEDENLER KULÜBÜ!
Bloomberg, dünyanın en zengin 500 insanının borsalarını olumsuz yönde etkileyen yeni tür Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftada 444 milyar dolar kaybettiğini belirtti.


Bill Gates

Buna göre; Amazon'un sahibi , 'un kurucu ortağı Bill Gates ve LVMH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault'un servetleri toplam 30 milyar dolar azaldı. 'nın CEO'su ise listede dünyanın 25. en zengini arasında yer alırken; virüs nedeniyle servetinden bir haftada 9 milyar dolar kaybetti.


Bezos, aşkı Lauren Sanchez için boşanırken de servet kaybetmişti.


Salma Hayek'in Gucci, Yves Saint Laurent ve Balenciaga gibi lüks markaların sahibi olan eşi François-Henri Pinault da büyük kayıp yaşadı.



LÜKSTEN VAZGEÇİLMEZ!
Virüsün 'dan ABD'ye kadar dünyanın birçok ülkesine yayılmasıyla maske satışları da patladı. Fendi, Gucci ve Off-White derken da maske satışına başladı. 95 dolar yani yaklaşık 600 liraya satılan maskeler, neredeyse tükenmiş durumda...







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