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    • Ekonomi
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    • 04.03.2020 09:36
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    Bakanlıktan flaş koronavirüs kararı! Artık izin alınacak

    , koronavirüs salgınının ardından yurt dışına ihracatı artan kişisel koruyucu donanım ile bazı tıbbi malzemelere ilişkin olarak önlem niteliğinde bir karar aldı. Buna göre bazı ürünler ön izne bağlı olarak ihraç edilebilecek.

    Bakanlıktan koronavirüs kararı! Artık izin alınacak

    Koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelere yapılan tıbbi ve kişisel koruyucu donanım ihracatı nedeniyle önlem aldı.

    Ticaret Bakanlığı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin olarak değişikliğe gitti. Bundan sonra kişisel koruyucu donanım olan gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya sürülen tıbbi ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatı ön izne bağlı hale geldi.

    Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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