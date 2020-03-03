Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için Mart ayı güzel geçecek bir yandan promosyon ödemeleri aynı zamanda 2. grupta yer alanlar için 3 aylık fark ödemesi bekleniyor. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ