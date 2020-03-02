Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Milyonlarca emeklinin gözü özel ve kamu bankalarına çevrilmiş durumda. Bu ay promosyon yenilenecek. Bankalar ise promosyon miktarlarını belirliyor. Emekli maaşlarını 3 yıllığına bankaya taşıyanlara promosyon ödeyecek. İşte Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, Şekerbank, ING ve Akbank promosyon ücretleri... Detaylar takvim.com.tr'de
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.