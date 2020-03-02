Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Milyonlarca emeklinin gözü özel ve kamu bankalarına çevrilmiş durumda. Bu ay promosyon yenilenecek. Bankalar ise promosyon miktarlarını belirliyor. Emekli maaşlarını 3 yıllığına bankaya taşıyanlara promosyon ödeyecek. İşte Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, Şekerbank, ING ve Akbank promosyon ücretleri... Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ