13 milyon emekli gözlerini bu ay alacakları promosyon miktarlarına dikmiş durumda. Bu bağlamda bankaların ödeme tarihleri Google'da yüksek oranda araştırılıyor. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlandı. Yeni ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Promosyonlar için tahmini olarak ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. . Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Peki Mart ayı SSK Bağkur emekli promosyon ödeme tarihleri hangi günler? Detaylar takvim.com.tr'de

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