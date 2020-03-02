Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve tarihleri ne zaman?

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİYOR?

Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

DEĞİŞTİREBİLİRLER

Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.