Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve tarihleri ne zaman?

Emekli promosyon banka ödeme ücretleri ve günleri: Milyonlarca emeklinin gözü özel ve kamu bankalarına çevrilmiş durumda. Bu ay promosyon yenilenecek. Bankalar ise promosyon miktarlarını belirliyor. Emekli maaşlarını 3 yıllığına bankaya taşıyanlara promosyon ödeyecek. İşte Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, Şekerbank, ING ve Akbank promosyon ücretleri... Detaylar takvim.com.tr'de
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EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?
Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalıyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.
KAMUYU BEKLEYİN
Halen promosyon ek ödemelerle nakit 1.250 liraya kadar çıkıyor. Promosyon aylık belli bir harcama sözü veren müşterilere göre daha da artıyor. Bu şekilde 2 bin 500 liraya kadar ödeme vaat ediliyor. Ancak uzmanlar bu süreçte acele edilmemesini, kamu bankalarının yapacağı duyurunun beklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİYOR?
Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.
DEĞİŞTİREBİLİRLER
Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.
TBB'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI
TBB'nin açıklaması şöyle: "Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır." Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi."
ING'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI
Ing Bank tarafından bugün "Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.250 TL'ye varan promosyon!"başlığı ile yayımlanan duyuruda emeklilere 2250 TL 'ye kadar promosyon ödemesinin yapılacağına yer verildi.
1 MART 2020 GÜNÜ BAŞLIYOR
ING Bank tarafından yayımlanan duyuruda emekli banka promosyonu için kampanya başvurularının 1 Mart 2020 'de başlayacağına yer verildi. Maaşını bankadan alanlar ve bankaya taşıyacaklar için bu kampanya geçerli olacak. Yayımlanan duyuru şu şekilde:
"Maaşını ING'den alan emekliler, 1 Mart 2020 itibarıyla ilk kez Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.250 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor!
Emekli maaşını taşıyanlara, her vade için %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye'deki 50.000'den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz."
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