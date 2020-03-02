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    • 02.03.2020 11:41
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    Son dakika: STK'lardan 'na destek açıklaması

    Son dakika haberi... Kuruluşları, 'nin 'de yürüttüğü 'na destek açıklaması yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Biriz, bütünüz ve birlikteyiz." dedi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, "Terörü kaynağında kurutmaya yönelik mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz" mesajını verdi.

    STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması

    Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 31 kuruluşu adına Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu özetle şunları söyledi;

    "Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Biriz, bütünüz ve birlikteyiz."


    "SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ!"
    Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Akbulut da bir destek açıklaması yaparak, "Sivil Toplum Kuruluşları olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, bölgemizde barışın tesisi ve korunmasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.


    "YÜREKTEN İNANIYORUZ"
    Akbulut, "Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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