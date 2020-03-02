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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 11:27
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    • 02.03.2020 11:27
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    onlarca yeni personel alacak | TÜBİTAK personel alım başvurusu nereden yapılır?

    bünyesinde çalıştırılmak üzere 95 AR-GE personelinin istihdam edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için başvuruların TÜBİTAK internet sitesi üzerinden 23 Mart tarihine kadar yapılabileceği açıklandı.

    TÜBİTAK onlarca yeni personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunda () 95 AR-GE personeli istihdam edilecek.

    Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek. Söz konusu personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart'a olarak belirlendi.

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