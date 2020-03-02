10 bin gaziye ikinci maaş müjdesi!

Hükümet, canını vatana siper eden gazilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber ediyor.
Vazife ve harp malulü gazilere beş bin günü ve yirmi yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacak.
Hükümet, canını vatana siper eden gazilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber ediyor.
Vazife ve harp malulü gazilere beş bin günü ve yirmi yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacak.
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