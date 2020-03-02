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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 10:34
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    • 02.03.2020 10:37
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    10 bin gaziye ikinci maaş müjdesi!

    Hükümetten canını vatana siper eden gazilerimize müjde geldi. ü gazilere 5 bin günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacağı ifade edildi. Söz konusu düzenleme sayesinde vazife ve harp malul aylığı alan 10 bin kişiye ikinci iş imkanı sağlanabilecek.

    Hükümet, canını vatana siper eden gazilerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkânları seferber ediyor.

    Vazife ve harp malulü gazilere beş bin günü ve yirmi yıl sigortalılık süresini doldurmaları durumunda ikinci maaş bağlanacak.

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