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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 10:41
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    • 02.03.2020 10:41
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    'da açığa satış yasağı sürüyor

    Sermaye Piyasası Kurulu () tarafından alınan karar gereği cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.

    Borsa İstanbul'da o yasak sürüyor

    Sermaye Piyasası Kurulu'nca (), AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.

    SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatıldı.

    Açıklamada, kurul karar organının bugün tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

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