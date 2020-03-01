Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler... Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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