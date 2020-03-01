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    • 08.03.2020 12:02
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    2 Mart gündemi! , af, 3600 ek gösterge yasası bekleniyor

    gündemi hayli yoğun geçecek. , af, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası en son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı 'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak.

    Bu hafta Meclis gündemi! EYT, af, 3600 ek gösterge...

    Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler... Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi 2 Mart Meclis gündemi! EYT, af, 3600 ek gösterge yasası bekleniyor
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