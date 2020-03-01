Emeklilerin banka promosyonu ve bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi. Açıklamada promosyonda son rakamın 2100 TL 'ye kadar geldiği bildirildi. SGK tarafından yapılan açıklamada Türkiye Bankalar Birliği ile promosyon pazarlığı için masaya oturulacağına yer verildi. 2020 yılının 3 ödemesinden biri olacak promosyon ödemelerinde bankaların promosyon miktarlarını yükselteceği bildirildi. Promosyon ödemelerine artış yapılırsa, geçen yıl 13 milyon emekliye verilen 300 milyar liranın bu yıl 350 milyar lira olması öngörülüyor. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek.

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