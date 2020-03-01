Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2020 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2020 09:38
    ABONE OL

    başvuru iş ilanları 75 TL harçlık verilecek! İŞKUR'da 16 ilde garantili MEK açıldı!

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 16 il ve bunlara bağlı ilçelerde garantili mesleki eğitim kursları açıldı. Bu kursları alan vatandaşların günlük cep harçlığı verilecek. Varsa 2-5 arasında çocuğu 400 Tl'ye kadar bakım desteği verilecek. Türkiye'de iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

    75 TL harçlık verilecek! Mart ayı İŞKUR başvuru iş ilanları

    Mart ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR başvuru ve iş ilanları yine en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu bağlamda İŞKUR'dan da vatandaşlara güzel haberler geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde meslek edindirme kursları açılacak. Adaylar bu kurslara katılmaları ile günlük olarak 20 Tl ile 75 arasında cep harçlığı verileceği ifade edildi. Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldurmuş olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması, işveren tarafından aranan genel ve özel şartlara sahip olması gerekmektedir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Mart ayı İŞKUR başvuru iş ilanları 75 TL harçlık verilecek! İŞKUR'da 16 ilde istihdam garantili MEK açıldı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri