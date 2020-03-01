Mart ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR başvuru ve iş ilanları yine en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu bağlamda İŞKUR'dan da vatandaşlara güzel haberler geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde meslek edindirme kursları açılacak. Adaylar bu kurslara katılmaları ile günlük olarak 20 Tl ile 75 arasında cep harçlığı verileceği ifade edildi. Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldurmuş olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması, işveren tarafından aranan genel ve özel şartlara sahip olması gerekmektedir.

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