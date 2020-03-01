İŞKUR 58 bin personel alımı yapacak! İşte başvuru şartı!

İŞKUR Mart ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımlarına son hız devam ediyor. Bu bağlamda yaklaşık 58 bin personel alımı yapılacak. Alınacak personeller İlkokul, lise, tecrübesiz olarak değerlendirilecek. Adaylar bu alımlara 81 il genelinde ve yaklaşık 900 ilçe bazında başvuru yapabilecekler. Bazı ilanlarda ikamet şartı istenebilir.

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