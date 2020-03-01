Başvuru başladı: Belediyelere KPSS şartsız 610 personel alımı

Mart ayının ilk gününde İŞKUR personel alım ilanlarına belediyeler ile devam ediyor. Bu bağlamda belediyelere yüzlerce personel alımı yapılacak. Özellikle alımlar KPSS şartsız olacak. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine, il özel idarelerine ve SYDV'lere personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

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