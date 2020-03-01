Çin'de başlayan koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygıları piyasaları geçen hafta adeta yerle bir etti. Yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte borsalar, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.

2 HAFTADA % 12 DÜŞÜŞ

Dünya borsalarındaki genel durumu gösteren endeks olan MSCI endeksi son iki haftada yüzde 12 değer kaybetti. Borsalardaki şirketlerin piyasa değerindeki kayıp toplam kayıp 5.6 trilyon dolara ulaştı. Koronavirüsün küresel bir salgın haline gelip talebi yavaşlatabileceği endişeleri, petrol fiyatlarını 4 yılın dibine çekti. 20 Şubat'ta 59 dolar olan brent tipi petrolün varil fiyatı, 28 Şubat'ta 49.67 dolara indi. Petrolde yüzde 14.2 ile son 4 yılın en büyük haftalık kaybı gerçekleşti. Çin satın alma yöneticileri endeksi 50'den 35'e geriledi. Analistler, Çin ekonomisinin 30 yıldır ilk kez küçüldüğüne dikkat çekti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde, teminat açığına düşen fonların rekor satışı ile yüzde 4'e yakın değer kaybederek bin 585 dolara indi. Risk alma iştahını gösteren ve yatırımcıların korku endeksi olarak bilinen VIX 2 yılın zirvesine çıktı.

Salgının küresel ekonomiye oluşturduğu tehdit nedeniyle yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın bu aydan itibaren faiz indirimine başlayacağı beklentisi güçlendi. Yatırımcılar ilki mart ayında olmak üzere yıl ortasına kadar üç faiz indirimi bekliyorlar. Faiz indirimine bir hafta önce yüzde 9 ihtimal veriliyordu.





POWELL'DAN 'HAZIRIZ' MESAJI

Piyasalarda yaşanan deprem üzerine FED Başkanı Jerome Powell, yazılı açıklama yaparak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Powell koronavirüsün ABD büyümesi için risk oluşturduğunu belirterek ekonomiyi desteklemek için gerekirse faiz indirimine hazır olduklarını söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI İPTAL EDİLDİ

Salgın nedeniyle dünya çapında başta turizm gelirlerini artıran toplu etkinliklerin iptal edilmesi de gündemde yer alıyor. 4-8 Mart'ta yapılacak olan dünyanın büyük turizm fuarı olan "Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı iptal edildi. Dünya turizm endüstrisinin nabzının attığı fuara geçen yıl 181 ülkeden 10 bin dolayında işletme ve kurum katılmış, Türkiye'den de 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi kendini tanıtma fırsatı bulmuştu. Öte yandan Rusya da devlet vatandaşları mecbur kalmadıkça yurtdışına çıkmamaları için uyardı.

5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına yönelik endişeler giderek artarken, hem hükümetler hem de merkez bankalarının destekleyici bir duruş sergilemesine karşın virüsün yol açacağı ekonomik hasarın boyutunun 1 trilyon doları aşacağı ve 5 milyon şirketin risk altında olduğu belirtiliyor. Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, 355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırladığı rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.



1.1 TRİLYON $ KAYIP

Virüsün ortaya çıktığı bölge olan Hubei, küresel devlerin tedarik üssü olarak da öne çıkarken, raporda dünya üzerinde 51 bin şirketin bu bölgede bir ya da daha fazla birinci derecede tedarikçisi bulunduğu belirtiliyor. Toplamda ise en az 5 milyon şirketin bir ya da ikinci derecede tedarikçisinin olduğu vurgulanıyor. Oxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1.1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdi. Raporda, salgının Asya dışındaki bölgelere yayılmasının bu yıl küresel büyümeye yüzde 1.3 darbe vuracağına vurgu yapıldı.