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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 13:27
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    • 01.03.2020 13:35
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    Emekliler çift maaş mı alacak? Yeni sistem geliyor

    Emekli ve emekliye ayrılacak olanlara güzel haberler geliyor. Bu bağlamda emekliler çift maaş mı alacak? Soruları sorulmaya başlandı. 'nin önemli gündemlerinden olan emekliler için yeni bir sistemin üzerinde çalışılıyor. Yeni sisteme göre emeklilere çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Milyonlarca çalışan ve emekliye ayrılacak vatandaşlar Hazine ve nın emeklilik sitemi değişecek açıklamaları sonrası merakla beklemeye başladı. 2020 yılında emeklilik sistemi ile ilgili reform bir çalışma yapılacak. Yeni sistemde ne gibi değişiklikler bekliyor. İşte , Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar için sistemin detayları

    SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor!

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre emekliler için reform niteliğinde çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda emekliler için çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekliğe ayrılacaklar. Emeklilik sistemi değişecek. Konu ile ilgili olarak ilk emekliliğini prim günü açısından dolduranlar yaşı beklemek içi çalışmak zorunda kalıyordu. Yeni atılacak olan bu adım ile vatandaşlar yaşı beklemek için çalıştığı o sürede 10 yıl beklemek zorunda kalanlara çift emeklilik hakkı olacak. Çift emeklilik kapsamında çift maaş da alınacak.

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