Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre emekliler için reform niteliğinde çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda emekliler için çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekliğe ayrılacaklar. Emeklilik sistemi değişecek. Konu ile ilgili olarak ilk emekliliğini prim günü açısından dolduranlar yaşı beklemek içi çalışmak zorunda kalıyordu. Yeni atılacak olan bu adım ile vatandaşlar yaşı beklemek için çalıştığı o sürede 10 yıl beklemek zorunda kalanlara çift emeklilik hakkı olacak. Çift emeklilik kapsamında çift maaş da alınacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ