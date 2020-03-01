SSK, SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye güzel haber geliyor. Bu bağlamda ek ödeme tutarları hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor. Emekliler için yıl sonu banka anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor. Mart ayında çok önemli bir gün olan ödemeler için tutar netleşti. Habere göre bu sözleşmenin süresi ay sonunda doluyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.

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