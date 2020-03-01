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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 09:23
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    • 02.03.2020 09:23
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    Bugün hesaplara yatmaya başlayacak! , ve Bağkur'luya güzel haber! Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor!

    Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor. Emekliler için yıl sonu anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor. Mart ayında çok önemli bir gün olan ödemeler için tutar netleşti. Taban oranlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirten (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Bu sürede açıklanmak zorunda çünkü önceki sözleşme 29 Şubat'ta bitecek. Yani 1 Mart itibarıyla emekli vatandaşlar, yeni promosyon ücretleri için bankalarla sözleşme yapabilecek. Ama emekliler çok acele etmesinler. Özel bankaların yapacağı kampanyaları iyi araştırsınlar" diye konuştu.

    Yarın hesaplara yatmaya başlayacak! Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor!

    SSK, SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye güzel haber geliyor. Bu bağlamda ek ödeme tutarları hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor. Emekliler için yıl sonu banka anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor. Mart ayında çok önemli bir gün olan ödemeler için tutar netleşti. Habere göre bu sözleşmenin süresi ay sonunda doluyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.

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    Haberler Ekonomi Bugün hesaplara yatmaya başlayacak! SSK, SGK ve Bağkur'luya güzel haber! Emekliye 1368 TL ek ödeme geliyor!
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