Koronavirüse karşı uluslararası teyakkuza geçilirken, dünyanın çeşitli ülkeleri ve Türkiye'deki şirketler tarafından da aynı duyarlılık sağlanıyor. Uluslararası ve yerel şirketler, çalışanlarının virüse karşı korunaklı olmaları için uyarılar/önlemler listeleri yayınlıyor.



Uluslararası yapılanmaları bulunan şirketler ve bulundukları ülkede virüse rastlanan markalar bu süreçte çalışanlarına 15 ila 30 gün arasında evden çalışma sistemine geçildiğini bildirdi. Yine bu şirketler tarafından çalışanlara yurt dışına seyahat kısıtlaması getirildi.



HİJYENE DİKKAT!

Bu dönemde Türk şirketler de önlemlerini almaya devam ediyor. Virüsün ülkeye girmesini engellemek için azami önlem alan yetkililerin yanı sıra Türk şirketler de yaşanan süreçte çalışanlarına uyarılar listesi gönderiyor. Kamu ve özel sektör gönderdikleri uyarı metinlerinde çalışanların başta uyması gereken hijyen kuralları ile yurt dışı çıkışlara ilişkin şartları belirtiyor.



KADEMELİ UYGULAMA

Milliyet'te yer alan habere göre, Çin'de arka arkaya kapatılan onca şirket ve pek çok noktada üretimin durma noktasına gelmesi ardından şirketler virüsün arttığı çeşitli ülkelerde de çalışma politikalarını değiştirme yoluna gidiyor.



Avrupa'daki salgının merkezi konumunda görülen İtalya'da enerji şirketlerinden teknoloji şirketlerine, moda devlerinden büyük sigorta şirketlerine kadar dev markalar evden çalışma politikasını benimsedi.



Bu süreçte risk gruplarına göre ve çalışanlar arasında değişken olarak derecelendirmeler de yapılıyor.



TASARRUF UYARISI

Şirketler bir taraftan çalışan sağlığı için önlemler oluştururken diğer taraftan ise üretimdeki durağanlaşmanın, mali/kâr durumuna etkisinin önüne geçmek için de planlar yapıyor. Önemli otomotiv parçası üreticilerinden global konaklama gruplarına kadar şirketler işçi alımına belli bir süre sınırlama getirirken, maliyet tasarrufları içinde ücretsiz izin sistemlerini de uygulamaya alıyor.



SEYAHATLER ASKIDA

Seramik, otomotiv, teknoloji, turizm gibi dünyanın dev fuarlarının da iptal edildiği bu ortamda, şirketlerin yurt dışı seyahat politikaları da değişti. Pek çok seyahat askıya alınırken, yine iş gezileri kapsamındaki gerekli görüşmeler sanal ortamda uzaktan yapılan yayınlarla gerçekleştiriliyor.



Son olarak 4-8 Mart'ta yapılacak olan dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan 'Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı' ile 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı iptal edilmişti.