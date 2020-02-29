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Türk Hava Yolları'ndan seferlerinde koronavirüs iptali

, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 'ndan Mart ayı boyunca Milano (Malpensa) ve Roma uçuşlarını iptal ederken, Havalimanı'ndan yapılacak sefer sayılarını da düşürdü.

  • Güncel
  • 29.02.2020 19:43
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 19:43
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THY'den İtalya seferlerinde koronavirüs iptali

Türk Hava Yolları (), 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 'ndan Mart ayı boyunca Milano (Malpensa) ve Roma uçuşlarını iptal ederken, Havalimanı'ndan yapılacak sefer sayılarını da düşürdü.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre son günlerde İtalya'da görülen koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirilen uçuşlarda değişiklik yapıldığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 Mart - 31 Mart tarihleri arasındaki İtalya'ya yapılacak seferler şu şekilde planlandı:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano (Malpensa) ve Roma (Fiumicino) uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. İstanbul Havalimanı'ndan Roma'ya (Fiumicino) yapılan karşılıklı uçuşlar, haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürüldü. İstanbul Havalimanı'ndan Milano Malpensa Havalimanı'na yapılan karşılıklı uçuşlar, haftalık 28 frekanstan 14 frekansa düşürüldü. İstanbul Havalimanı'ndan Napoli'ye yapılan karşılıklı uçuşlar, haftalık 7 frekanstan 4 frekansa düşürüldü. İstanbul Havalimanı'ndan Venedik'e karşılıklı yapılan uçuşlar, haftalık 21 frekanstan 7 frekansa düşürüldü. İstanbul Havalimanı'ndan Katanya'ya yapılan haftalık uçuşlar, 7 frekanstan 4 frekansa düşürüldü. İstanbul Havalimanı'ndan Bologna'ya karşılıklı uçuşlar haftalık 14 frekanstan 7 frekansa düşürüldü. İstanbul Havalimanı'ndan Bari'ye karşılıklı yapılan seferler haftalık 4 frekanstan 2 frekansa düşürüldü."

Açıklamada seyahat güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgusu yapılırken, THY'nin süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceği belirtildi. Yolculardan İtalya uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgiye THY'nin resmi internet sitesi, çağrı merkezi ve yetkili satış ofislerinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

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