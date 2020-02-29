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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 21:40
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    • 29.02.2020 21:40
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    Faizlerde yeni düşüşler bekleniyor, satışlar artıyor! Mart ayı konut ve taşıt kredi faiz oranı kaça düştü?

    Bankaların kredi faizinde sunduğu fırsatlara belirli tarihler aralığında bir yenisi daha ekleniyor. Uzman kredi faizlerinde yeni düşüşler beklendiği ifade ederken henüz kredi çekmemiş olanlar güncel nı araştırıyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mart ayı konut ve taşıt kredi faiz oranı kaça düştü? İşte güncel oranlar

    Faizlerde yeni düşüşler bekleniyor! İşte güncel oranlar

    Ev ve araba almayı ya da kredi çekerek borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. İşte Mart ayı konut ve taşıt kredi faiz oranı

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.05
    Taşıt kredisi: 0.96
    Konut kredisi: 0.94

    Diğer bankaların güncel faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Faizlerde yeni düşüşler bekleniyor, satışlar artıyor! Mart ayı konut ve taşıt kredi faiz oranı kaça düştü?
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