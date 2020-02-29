Faizlerde yeni düşüşler bekleniyor, satışlar artıyor! Mart ayı konut ve taşıt kredi faiz oranı kaça düştü?

Ev ve araba almayı ya da kredi çekerek borçlarını kapamayı düşünenler için bankalar farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Kredi çekmeyi düşünenler bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. İşte Mart ayı konut ve taşıt kredi faiz oranı
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94
Diğer bankaların güncel faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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