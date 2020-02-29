Bugünkü
Takvim

, ile 'a yapılması planlanan bazı seferlerini '' sebebiyle iptal etti

() yeni tip (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 'nin başkenti Seul ile 'ta Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve 'e, 29 Şubat-1 Mart arasında yapılacak seferleri iptal ettiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 29.02.2020 23:35
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 23:35
ABONE OL
THY'den iki ülke için sefer iptali

() yeni tip (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 'nin başkenti Seul ile 'ta Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve 'e, 29 Şubat-1 Mart arasında yapılacak seferleri iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Irak ve Güney Kore'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelere yapılacak seferlerde iptal kararı alındı.

İki ülkede sefer yapılan Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil noktalarına, 29 Şubat-1 Mart arasında gerçekleştirilmesi planlanan seferler, karşılıklı iptal edildi.

THY'nin süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip ederek, gerekli önlemleri almaya devam edeceği, uçuşlarla ilgili detaylı bilgiye, "www.turkishairlines.com" sitesinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel THY, Güney Kore ile Irak'a yapılması planlanan bazı seferlerini 'koronavirüs' sebebiyle iptal etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri