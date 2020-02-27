SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon ödemesi oldukça merak ediliyor. Bankalar promosyon ödemeleri için kampanyalarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda TEB, İNG, Sekerbank, Vakıfbank ve Garanti bankası açıklama yaptı. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası 1000 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı. Bu nedenle bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gidecek. TEB, maaşa göre verdiği promosyon ve emekli arkadaşlarını getirene verdiği ek ödemelerle promosyonu 2500 TL'ye kadar çıkarıyor. Ayrıca ING Bank tarafından dün yapılan açıklamada 2 bin 500 TL 'ye kadar promosyon ve ek ödeme imkanı olduğuna yer verildi.

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