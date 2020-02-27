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    • 27.02.2020 16:35
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    Son dakika: Bakan Pekdemirli'den müjde! Bakanlığa binlerce personel alınacak

    Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı , Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Pakdemirli açıklamasında "'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak." açıklamasında bulundu.

    Bakan müjdeyi verdi! Bakanlığa binlerce personel alınacak

    Tarım ve Orman Bakanı , Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Pakdemirli açıklamasında "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak." açıklamasında bulundu. Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alınacak personellerin, 1163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim olacağını duyurdu.


    İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
    Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

    Pakdemirli ayrıca bugün balıkçılara da 66 milyon liralık yeni destek ödemelerinin yarın hesaplarına aktarılacağını açıklamıştı.

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