Son dakika: Bakan Pekdemirli'den müjde! Bakanlığa binlerce personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Pakdemirli açıklamasında "Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak." açıklamasında bulundu. Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alınacak personellerin, 1163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim olacağını duyurdu.

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere



▶️ 1.163 Mühendis,



▶️ 11 Sağlık Teknikeri,



▶️ 50 Teknisyen,



▶️ 139 Tekniker



▶️ 790 Veteriner Hekim



Toplamda 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapıyoruz.



Genç kardeşlerime hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 27, 2020



İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

Pakdemirli ayrıca bugün balıkçılara da 66 milyon liralık yeni destek ödemelerinin yarın hesaplarına aktarılacağını açıklamıştı.