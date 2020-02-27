Emekliye promosyon için bankaların kıyasıya yarışları devam ediyor. En son Şekerbank, Vakıfbank ve TEB emekliye promosyon ile ilgili açıklama yapmıştı. Bugün ise ING Bank açıklama yaptı. Banka resmi internet adresinden emekli promosyon ödemeleri için kampanyanın 1 Mart 2020 tarihinde başlayacağına yer verildi. 1 Mart 2020 ve sonrasında maaşını ING Bank 'a taşıyan emeklilere 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Normalde emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor.

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