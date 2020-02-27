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    • 12.03.2020 16:56
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    Bir dan emekliye 2250 TL ve kredi fırsatı!

    Emeklilere u hakkında son dakika açıklaması geldi. Bank tarafından yapılan açıklamada 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon ödemesi müjdesi verilirken başvuruların başlayacağı tarihe yer verildi. Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün.

    Bir bankadan emekliye 2250 TL promosyon ve kredi

    Emekliye promosyon için bankaların kıyasıya yarışları devam ediyor. En son Şekerbank, Vakıfbank ve TEB emekliye promosyon ile ilgili açıklama yapmıştı. Bugün ise ING Bank açıklama yaptı. Banka resmi internet adresinden emekli promosyon ödemeleri için kampanyanın 1 Mart 2020 tarihinde başlayacağına yer verildi. 1 Mart 2020 ve sonrasında maaşını ING Bank 'a taşıyan emeklilere 2 bin 250 TL 'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Normalde emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor.

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