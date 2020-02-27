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    • 12.03.2020 15:42
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    , SSK ve Bağkur'luya 2500 TL açıklaması sevindirdi!

    , İNG, QNB Finansbank, emekli u kaç TL? , SSK ve Bağkur'lu emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Bankalar Birliği yeni anlaşmayı önümüzdeki ay yapacak.

    SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL promosyon müjdesi!

    SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon ödemesi oldukça merak ediliyor. Bankalar promosyon ödemeleri için kampanyalarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda TEB, İNG, Sekerbank, Vakıfbank ve Garanti bankası açıklama yaptı. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası 1000 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı.

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