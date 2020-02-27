SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon ödemesi oldukça merak ediliyor. Bankalar promosyon ödemeleri için kampanyalarına hız vermiş durumda. Bu bağlamda TEB, İNG, Sekerbank, Vakıfbank ve Garanti bankası açıklama yaptı. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası 1000 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı.

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