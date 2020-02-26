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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 11:35
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    • 27.02.2020 11:35
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    ne kadar kredi çekebilir? 0.78 0.79 0.69 müjdesi... Ziraat, ve Vakıfbank kredi faiz oranları!

    kaç TL kredi alabilir? Ziraat sı, ve Vakıfbank li kredi oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik. 3 büyük kamu bankası olan , Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar her gün bu bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredileri araştırıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı.

    0.78 0.79 faiz müjdesi... Asgari ücretli kaç TL kredi çekebilir?

    Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, CEBTETEB, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi bankaları asgari ücretli çalışan vatandaşlarımıza kredi imkanı sağlıyor. Bankaların asgari ücretle çalışan müşterilerine verebilecekleri en fazla konut kredisi tutarı, müşterilerin kullanacağı kredide tercih edecekleri vade seçeneklerine göre belirlenmektedir. Yani 60 ay vade seçeneği ile bankadan konut kredisi kullanmak isteyen bir asgari ücretli, maksimum 60 x 1.162 TL olacak şekilde toplamda 69 bin 720 TL konut kredisine başvuruda bulunabilme imkanına sahiptir. Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? 0.78 0.79 0.69 faiz müjdesi... Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları!
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