Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, CEBTETEB, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi bankaları asgari ücretli çalışan vatandaşlarımıza kredi imkanı sağlıyor. Bankaların asgari ücretle çalışan müşterilerine verebilecekleri en fazla konut kredisi tutarı, müşterilerin kullanacağı kredide tercih edecekleri vade seçeneklerine göre belirlenmektedir. Yani 60 ay vade seçeneği ile bankadan konut kredisi kullanmak isteyen bir asgari ücretli, maksimum 60 x 1.162 TL olacak şekilde toplamda 69 bin 720 TL konut kredisine başvuruda bulunabilme imkanına sahiptir. Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik.

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