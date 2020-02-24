Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi 0,79 oranına düştü!

Yüzde 0.89, 0,79 ve 0.69 Hemen hemen her bankanın sağladığı ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı ile kredi kullandıran banka TEB'dir. TEB'in sağladığı ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 0,89. Taşıt kredisi veren bankalar arasında ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faizli taşıt kredisi imkanını sağlamaktadır.

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