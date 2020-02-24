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    • 09.03.2020 10:16
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    Ziraat, Vakıfbank ve konut kredisi 0,79 oranına düştü!

    ların 2020 ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. , ihtiyaç kredisinde oranını 0,89'a çekti. Vakıfbank, ve ise taşıt kredisinde 0,69; konut kredisinde 0,79'a düşürdü. 180 aya kadar konut kredisi, 60 aya kadar ihtiyaç kredisi ve 36 aya kadar da taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Vatandaşlar için en uygun oran Vakıfbank'ta bulunuyor.

    Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi 0,79 oranına düştü!

    Yüzde 0.89, 0,79 ve 0.69 Hemen hemen her bankanın sağladığı ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı ile kredi kullandıran banka TEB'dir. TEB'in sağladığı ihtiyaç kredisinin faiz oranı yüzde 0,89. Taşıt kredisi veren bankalar arasında ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faizli taşıt kredisi imkanını sağlamaktadır.

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    Haberler Ekonomi Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi 0,79 oranına düştü!
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