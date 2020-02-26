13 milyon emeklinin odaklandıkları tek şey maaş zammı, promosyon ve bayram ikramiyesi oldu. Bu bağlamda bu kalemlerde yapılacak artış doğrudan emeklilerin gelirlerine etki edecek.13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Masada bu sefer emekliler de yer almak istiyor. Ayrıca emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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