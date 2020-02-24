32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan günler arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faizleri sürekli düşürmesi sonucunda vadeli mevduat faiz oranları da düşmeye devam ediyor. Şubat güncel verilerine göre en yüksek faiz %11,3 oranıyla Burgan Bank'ta bulunuyor. Euro vadeli hesapta en yüksek faiz %0,4 oranla Alternatif Bank'ta bulunuyor.

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