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    • 09.03.2020 16:54
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    Zam umudu! Taşerona leri ne zaman başlayacak?

    Tediye - 2020 yılı taşeron işçi leri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci tediye ödeme tarihi ve ödeme miktarı hakkında internette araştırma yapıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin her biri 13'er günlük olmak koşuluyla 4 defada yapılıyor.

    2020 yılı taşeron ikinci tediye ödeme tarihi ne zaman?

    Tediye - Kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına gelen Tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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