Tediye - Kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına gelen Tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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