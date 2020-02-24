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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 09:48
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    • 25.02.2020 09:48
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    25 gündemi! , KYK, cezai indirim, , nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı çıktı mı son durum nedir?

    25 gündemi ile birlikte milyonların gözü , KYK, cezai indirim, , nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı konularına çevrilmiş durumda. Genel Kurulu ile komisyonlar, bu hafta birçok konuyu ele alacak. Bu konularda hem hükümetten hemde muhalefet partilerinden adım atmasını bekleyen vatandaşlar, bu konularda yapılacak düzenlemeleri araştırıyor. Özellikle konular ilgili yapılan açıklamalar sonrasında, ne zaman meclis gündeminde tartışılacağı merak edilirken meclisin yeni gündemi de belli oldu. Peki EYT, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

    Genel af, EYT, nafaka ve 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?

    25 Şubat Meclis gündemi ile birlikte milyonların gözü genel af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı yasaları için atılacak olan adımlara yoğunlaşmış durumda. EYT, mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi, ek gösterge meselesi ve kadro alan-alamayan taşeron işçilerin sorunları hakkında henüz bir kanun teklifi ya da önerge komisyonlara ya da Meclis Genel Kuruluna gelmedi. Mecliste uzun süre devam eden EYT ve ek gösterge konuları gündemde durmaya devam ediyor. Ek gösterge ve taşeron maaşlarında son durum nelerdir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ek gösterge konusu ile ilgili olarak verilen soru önergesinin incelendiğini belirterek henüz çalışmalar halen devam ettiği duyurulmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi 25 Şubat Meclis gündemi! Genel af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı çıktı mı son durum nedir?
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