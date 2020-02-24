25 Şubat Meclis gündemi ile birlikte milyonların gözü genel af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı yasaları için atılacak olan adımlara yoğunlaşmış durumda. EYT, mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi, ek gösterge meselesi ve kadro alan-alamayan taşeron işçilerin sorunları hakkında henüz bir kanun teklifi ya da önerge komisyonlara ya da Meclis Genel Kuruluna gelmedi. Mecliste uzun süre devam eden EYT ve ek gösterge konuları gündemde durmaya devam ediyor. Ek gösterge ve taşeron maaşlarında son durum nelerdir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ek gösterge konusu ile ilgili olarak verilen soru önergesinin incelendiğini belirterek henüz çalışmalar halen devam ettiği duyurulmuştu. Detaylar takvim.com.tr'de

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