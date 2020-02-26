Ankamall AVM 20.yıl kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Ankamall AVM 20.yıl çekilişinde OYAK Göksupark Evlerinde 3+1 daire ve Mercedes-Benz CLA 180 D AMG otomobil veriyor. Ankamall AVM 20.yıl kampanyası çekiliş sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz. Ankamall AVM 20.yıl çekilişinde OYAK Göksupark Evlerinde 3+1 daire ve Mercedes-Benz CLA 180 D AMG otomobil veriyor. İşte çekilişin kazananları:
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