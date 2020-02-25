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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 15:21
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    • 25.02.2020 15:21
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    Avrupa yüzde 7,7 daraldı!

    'nce (ODD) Avrupa nın 2020 yılı ocak ayı verileri yayımlandı. Buna göre, (28) ve EFTA ülkeleri toplamına bakıldığında pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,7 azalarak, 1 milyon 321 bin 837 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 432 bin 511 toplam adet satış gerçekleşmişti.

    Avrupa otomotiv pazarında büyük daralma!

    Avrupa , 2020 yılı ocak ayında yüzde 7,7 daralırken, satışlar 1 milyon 321 bin 837'ye geriledi.

    'nce (ODD) Avrupa pazarının 2020 yılı ocak ayı verileri yayımlandı.

    Buna göre, (28) ve EFTA ülkeleri toplamına bakıldığında otomotiv pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,7 azalarak, 1 milyon 321 bin 837 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 432 bin 511 toplam adet satış gerçekleşmişti.

    AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında yüzde 22,2 ile , yüzde 15 ile İzlanda ve Polonya'da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 19,1, yüzde 5,7 ve Norveç yüzde 5,2 oranlarıyla yer aldı. 2020 Ocak ayında , yüzde 88,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.

    OTOMOBİL PAZARI 1 MİLYON 135 BİN 116 ADET SEVİYESİNDE
    AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı ve toplam 1 milyon 135 bin 116 adet seviyesine ulaşıldı. 2019 Ocak ayında 1 milyon 226 bin 202 adet satış gerçekleşmişti.

    AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16,3 ile İzlanda ve yüzde 14,1 ile Polonya'da görüldü. 2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 35,1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6,2 oranlarıyla yer aldı.

    2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 100,5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.

    HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DA GERİLEDİ
    AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,8 daralarak, 154 bin 647 adede düştü. 2019 Ocak ayında 167 bin 758 adet satış gerçekleşmişti.

    2020 Ocak ayında en fazla düşüş yüzde 57,5 ile İsveç, yüzde 25,2 ile ve yüzde 25 ile Çekya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Lüksemburg yüzde 6,3, yüzde 5,9 ve yüzde 2,3 oranlarıyla yer aldı. 2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 54,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9. sırada yer aldı.

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