Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi? Sorusu milyonlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

Emeklilik primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis'in açılmasıyla yeniden gündeme geleceği iddia edildi.Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek.

EYT ile ilgili en güncel açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Peki, EYT'de son durum nedir, EYT yasası çıkacak mı?

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