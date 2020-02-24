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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 09:58
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    • 25.02.2020 09:58
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    Eski yeni herkesin hakkı! Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!

    Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda ların promosyon tutarları belli oldu. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, Şubat'ta yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek.

    Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!

    Emekliler için promosyon ödemesi yaklaşıyor. Bu sene yeni eski tüm emeklilerin alacağı ücretler aşağı yukarı belli oldu. Emekli vatandaşlar 1 ay içinde maaşlarına ek olarak ödeme alacaklar. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.
    Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi Eski yeni herkesin hakkı! Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!
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