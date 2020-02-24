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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 10:17
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    • 24.02.2020 10:26
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    ve : Üçüncü sondaj gemisi birkaç hafta içinde 'de olacak

    ve , Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve ’nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan 3. Türkiye Enerji ve 'nde önemli açıklamalarda bulundu. , "Üçüncü sondaj gemisini 'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

    Bakan Dönmez duyurdu: Üçüncü sondaj gemisi...

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ve 'nin politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve ' başladı.

    "BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK"
    3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

    "DOĞU AKDENİZ'DE PLANLARI BOZDUK"
    Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Dönmez, "Libya mutabakatı ile sınırlarımızı netleştirmiş olduk. KKTC ve Libya'yı denklemin dışında tutma isteğini bozduk" dedi.

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