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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 16:15

'nin hamlesi Rumları endişelendirdi! Fransa'dan füze satın alıyorlar!

’nin ’deki varlığı Rumları rahatsız etmeye devam ediyor. Türk varlığından endişe duyan Rumlar, Fransızlarla iş birliği yaparak 240 Milyon Euro değerinde füze satın almaya karar verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Rumları endişelendirdi!

Politis gazetesinde yer alan herde, RMMO'ya yeni Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri satın alınması için Fransız MBDA şirketi ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

Haberde, anlaşmanın, 1980'li yıllardan bu yana RMMO'nun envanterinde bulunan aynı silah sistemlerinin eski versiyonlarının modernizasyonunu da öngördüğü ifade edildi.

RUS FÜZELERİ...
RMMO'nun elinde aynı silah sistemlerinin altyapısı bulunduğundan Fransız piyasasından satın alım yapılmasının daha avantajlı görüldüğü vurgulanan haberde, BUK ve TOR füzelerinin satın alındığı Rus piyasasının ise AB'nin 'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle "şimdilik kapalı" olduğu kaydedildi.

Haberde, Rum Savunma Bakanlığının La Tribune isimli Fransız gazetesinde, MBDA şirketi ile 240 milyon euroluk anlaşma imzalandığı yönündeki haberi doğruladığı da yer aldı.

Rumlar, Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon, MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon euro ödeyecek.

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