Milyonların beklediği Torba yasa maddeleri oldukça merak ediliyor. Maddelere baktığımız zaman, çalışan başına 75 TL olmak üzere, 2 milyon işyerine asgari ücret desteği öngörülüyor. Ayrıca tasarının yasalaşması halinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle BES'e girip, tasarruf edebilecek ve sistemin sunduğu tüm avantajlardan yararlanacak. İzinsiz silah satışı yapanlar ve taşıyanlara 5 yıla kadar hapis verilecek. Emekliler yurtdışında çalıştığında maaşları kesilmeyecek. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

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