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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 09:50
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    • 25.02.2020 09:50
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    Yeni da neler var? İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği! Emeklilikte yeni düzenleme nedir?

    Yeni da neler var? İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Meclis gündeminde olan ve bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba Yasa ile Sistemi'nde () yeni düzenleme yapılacak. Açıkçası çoğu gurbetçi BES'e ilgi gösterse de TL ödemelerinden dolayı girmiyor; ' üzerinden ödeyim, emekliliğim geldiğinde de birikimimi yine döviz üzerinden alayım' diyordu. İşte yeni yasa buna imkan tanıyor. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları faaliyet izni olmadan ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere yönelik cezalar artacak. Yasadaki 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 3-5 yıl aralığına çıkarılacak.

    Gözler ondaydı! Emeklilikte yeni düzenleme

    Milyonların beklediği Torba yasa maddeleri oldukça merak ediliyor. Maddelere baktığımız zaman, çalışan başına 75 TL olmak üzere, 2 milyon işyerine asgari ücret desteği öngörülüyor. Ayrıca tasarının yasalaşması halinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle BES'e girip, tasarruf edebilecek ve sistemin sunduğu tüm avantajlardan yararlanacak. İzinsiz silah satışı yapanlar ve taşıyanlara 5 yıla kadar hapis verilecek. Emekliler yurtdışında çalıştığında maaşları kesilmeyecek. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.

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    Haberler Ekonomi Yeni torba yasada neler var? İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği! Emeklilikte yeni düzenleme nedir?
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