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Rumlardan tarihi itirafı: 'deki gücüne kimse karşı koyamıyor!

’nin ’de bulunmasını istemeyen Rumlardan tarihi bir itiraf geldi. Rum lider Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de gücüne kimsenin karşı koyamadığını vurgulayarak " dahil hiçbir ülkenin Türkiye’yi karşısına almak istemediğini" ifade etti.

  • Güncel
  • 20.02.2020 08:07
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 08:11
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Rumlardan tarihi Türkiye itirafı!

Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, 'nin Rusya ve arasındaki gerilimi iyi değerlendirdiğini iddia ederek, ve diğer ülkelerde de etkisini artırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ve Kıbrıs açıklarında ve Kıbrıs'ın Maraş bölgesinde adımlar attığına dikkat çeken Anastasiadis, uluslararası alanda ABD dahil hiçbir ülkenin Türkiye'yi karşısına almak istemediğini belirterek, ülkesinin yalnız bırakıldığını savundu. 'nin Türkiye'yi Batı ittifakında tutmaya yönelik çaba sarfettiğini de iddia eden Anastasiadis, bu politikanın Türkiye tarafından değerlendirildiğini de savundu.

FRANSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Bloomberg röportajında Türkiye'nin bölgedeki artan gücünden duyduğu paniği saklayamayan Anastasiadis, kendilerine tek somut destek veren ülkenin olduğunu belirtti. Anastasiadis, "Fransa bölgede aktif rol alan tek ülke oldu" değerlendirmesini yaptı. Rum Cumhurbaşkanı, "Fransa'nın bölgedeki güçlü varlığı, Doğu Akdeniz meselelerinde Avrupa Birliği'nin de daha aktif rol oynamasına neden olacağını umut ediyorum" değerlendirmesini yaptı. Anastasiadis'in açıklamasına eş zamanlı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin Güney 'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hafta başında da Rum Kesimi ordusu ile bölgede bulunan Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.

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