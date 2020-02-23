ABD'nin kendi çıkarları için ekonomik şantaj aracı olarak kullandığı dolarla ilgili kendi bankası olan JP Morgan'dan ilginç tespitler. Eğer bu olursa ülkeleri dolar üzerinden tehdit edemeyecekler. JP Morgan doların çok yakın zamanda küresel rezerv para statüsünü kaybedebileceği aktarılırken, müşterilerini buna göre pozisyon almaları gerektiği konusunda uyardı. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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