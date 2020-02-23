On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde torba yasayla yapılan düzenlemeyle, vergi sisteminde, "kanun yolundan vazgeçme" getirilmişti. Buna göre, vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi hâlinde vergi veya cezalar indirimli olarak belirlenmişti. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle beraber Tebliğe göre, indirimden yararlanmak için, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin, dava konusu edilen vergi ya da ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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