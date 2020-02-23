Altın fiyatları son dakika... 24 Şubat Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 22 ayar altın fiyatı, bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.155,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,21 yükselişle 324,00 liradan işlem görmüştü. Altın yedi yılın zirvesinde hareket ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Şubat canlı altın fiyatları...

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