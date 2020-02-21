Yüzde 0.49, 0.79 ve 0.94 Ziraat Bankası cazip konut kredisi oranları vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu bağlamda devlet bankaları arasında en fazla kredi başvurusu yapılan banka Ziraat Bankası'dır. Konut kredisi indirimleri sürüyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ise güncellendi. Bu anlamda konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi faiz oranlarına dair ilk araştırmaları hep Ziraat Bankası üzerinden oluyor. Devlet bankaları geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış oldukları indirimler ile dikkat çektiler. 180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ