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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 10:33
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    • 21.02.2020 10:46
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    Bankası en uygun konut kredisi hesaplama! Yüzde 0.49, 0.79 ve 0.94 konut kredisi kampanyaları...

    Bankası en uygun konut kredisi hesaplama yöntemleri araştırılıyor. Bu anlamda 0.49, 0.79 ve 0.94 konut kredisi kampanyaları oldukça ilgili görüyor. Devlet Bankalarından kredi kullanacak olan vatandaşlar için güncel Ziraat Bankası kredi oranlarını derledik. Konut kredisi, satın alınmak istenen bir evin banka tarafından teminat altında tutularak, bunun karşılığında kişiye sağlanmakta olan bir kredi çeşididir. Ziraat Bankası bünyesinde birçok farklı biçimde düşük faizli konut kredisi türleri mevcut bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi genel anlamda kısa vadede kullanılan ve düşük tutarlarda ki acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan bir kredi çeşididir.

    Yüzde 0.49, 0.79 ve 0.94 Ziraat Bankası konut kredisi indirimi

    Yüzde 0.49, 0.79 ve 0.94 Ziraat Bankası cazip konut kredisi oranları vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu bağlamda devlet bankaları arasında en fazla kredi başvurusu yapılan banka Ziraat Bankası'dır. Konut kredisi indirimleri sürüyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ise güncellendi. Bu anlamda konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi faiz oranlarına dair ilk araştırmaları hep Ziraat Bankası üzerinden oluyor. Devlet bankaları geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış oldukları indirimler ile dikkat çektiler. 180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

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    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası en uygun konut kredisi hesaplama! Yüzde 0.49, 0.79 ve 0.94 Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları...
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