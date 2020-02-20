Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu bağlamda Akbank, İş bankası Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları en trendler arasına girmiş bulunmakta. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. İşte en uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi… 21 Şubat taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı detayları takvim.com.tr'de

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