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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 10:13
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    • 21.02.2020 10:32
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    Altından yeni rekor | Altın fiyatları ne kadar?

    'da tüm zamanların rekorunu yenileyen 320 liraya dayandı. Altının 1626 doları aştı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.

    Altından yeni rekor

    Altın fiyatları, 'de yeni koronavirüs vakalarındaki artışın güvenli liman talebini canlandırmasıyla yedi yılın en yüksek seviyesini görürken, bir buçuk ayın da en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

    Küresel piyasalarda, koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında , ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da artırıyor.

    ALTIN ONSU 1625 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ
    Altının spot piyasadaki ilk işlemlerde 1,626.27 dolar ile Şubat 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 artışla 1,625.05 dolarda bulunuyor. Spot altın haftanın başından şimdiye kadar yüzde 2.5 yükseldi ve 3 Ocak'tan bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

    GRAM ALTIN 320 TL'Yİ BULDU
    Küresel anlamda altın fiyatlardaki artışa yurt içinde dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler de eklenince altın fiyatlarında yeni rekorlar getiriyor.

    Tarihi seviyelerini güncellemeye devam eden ın fiyatı 320 liraya dayanırken çeyrek altın 517 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 2130 TL.

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